Michel Verheijdt verlaat de Nunspeetse politiek

NUNSPEET - Na 28 jaar raadslidmaatschap neemt Michel Verheijdt afscheid van de Nunspeetse politiek. Verheijdt trad aan als raadslid in april 1990.

In zijn beginjaren in de gemeente Nunspeet was Michel vakbondswerker bij Nestlé. Zijn tomeloze en enthousiaste inzet ontging de Partij van de Arbeid niet, waardoor hij al snel gevraagd werd voor de steunfractie. Korte tijd daarna volgde zijn benoeming tot raadslid.

Ambtsgebed

Die benoeming had nog wel wat voeten in de aarde. Omdat Michel niet verplicht wilde worden om op te staan voor het ambtsgebed, weigerde toenmalig burgemeester Kees de Kovel hem in eerste instantie te beëdigen. De langste tijd van zijn politieke carrière is Michel fractievoorzitter geweest. In zijn rol als nestor van de gemeenteraad kon Michel putten uit jarenlange ervaring en uitmuntende dossierkennis. Zijn mening, meestal met een kwinkslag, werd hoog gewaardeerd. Eerlijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit en integriteit waren zijn belangrijkste uitgangspunten in de politiek.

Basisinkomen

Een laatste politiek betoog doet Michel voor het basisinkomen: “Ik vind het jammer dat Nunspeet aarzelt over deelname aan een proef met een basisinkomen voor onbemiddelbare bijstandsgerechtigden. Dat gaat mij echt aan mijn sociale hart! Hans Thijmes, ons burgerraadslid, heeft meerdere malen gepleit voor deelname. Andere en ook omliggende gemeenten hebben die stap wel gemaakt en ik vind dat het progressieve deel van de gemeenteraad juist op moet komen voor de kwetsbaren in onze gemeente. Ik vertrouw er op dat mijn opvolgers de nieuwe raad kunnen overtuigen van het belang van het basisinkomen en deelname aan de proef. Epe en Apeldoorn doen al mee, aansluiten moeten we!"

Michel Verheijdt spreekt zijn vertrouwen uit in zijn opvolgers André Timmerman, Sander Kouwenberg en Anne Rutgers. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen staat hij als lijstduwer op plaats 20 van PvdA GroenLinks. Hij zet in op minimaal een verdubbeling van zijn huidige aantal zetels. Dan gaat hij welverdiend, na 21 maart, met een goed gevoel vaker naar zijn zo geliefde Terschelling.