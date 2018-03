Duits in de grensstreek leren? 'Ja, anders moet je misschien wel naar Amsterdam voor een baan'

Het project is in de prijzen gevallen omdat het de leefbaarheid in het kleine grensdorp vergroot. De leerlingen blijken enthousiast. 'Dan kan je later misschien studeren in Duitsland,' klinkt het in de klas. 'Ja, als je een baan wilt hebben dan moet je misschien wel helemaal naar Amsterdam of zo. En nu kun je zo naar Emmerich gaan.'

Samenwerking

Omroep Gelderland werkt samen met L1 en het Duitse Studio47 uit Duisburg aan de serie Buren in Europa/Nachbarn in Europa. Het betreft een bijzonder grensoverschrijdend project. De komende weken maken verslaggevers van de omroepen reportages over onderwerpen die aan beide kanten van de Nederlands-Duitse grens spelen.

Kijk hier naar het filmpje over Duits op de basisschool in Netterden (tekst gaat verder onder de video):

24 reportages

De serie Buren in Europa omvat 24 reportages over onderwerpen, variërend van verplichte Duitse les op Achterhoekse basisscholen tot de gezamenlijke Duits-Limburgse ambulancedienst. Centraal staat hoe inwoners van het grensgebied aankijken tegen elkaar en welke rol de grens nog speelt in ons dagelijks leven.