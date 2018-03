Graafschap College wil academie in Winterswijk

ULFT - Het Graafschap College wil in Winterswijk een euregionale academie vestigen. De Euregio Academie Willem V moet werknemers opleiden op mbo-plus niveau, die aan beiden kanten van de grens inzetbaar zijn.

'De Euregio Academie Willem V is een geweldig initiatief van het Graafschap College dat de Achterhoek goed kan helpen om de krimp in de komende jaren aan te pakken', zegt wethouder Ilse Saris van Winterswijk.

Het college van de gemeente heeft vorige week ingestemd met de plannen. Bedrijven kunnen op de academie cursussen aanbieden die aansluiten bij het werkveld. Volgens de gemeente is er met name in de sectoren zorg, smart industry en logistiek grote vraag naar beter opgeleid personeel.



De totale kosten voor het opstarten van het project zijn 220.000 euro, waarvan Gelderland de helft moet financieren. In eerste instantie krijgt de academie geen schoolgebouw, maar dit kan in de toekomst alsnog volgen. Wanneer de eerste cursussen gevolgd kunnen worden is niet duidelijk, maar Winterswijk geeft aan ‘voortvarend verder te willen gaan’ na goedkeuring vanuit het provinciehuis.