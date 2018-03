Veluwse bestuurders blijven kritisch op besluit Lelystad Airport

De minister sprak vandaag met wethouders van verschillende Veluwse gemeenten over de laagvliegroutes over de Veluwe. Die blijven kritisch over het besluit. 'Wij blijven vechten voor een betere oplossing,' zegt wethouder Detlev Cziesso van Apeldoorn.

Boter bij de vis

'Ze geeft gehoor aan de oproep van de Tweede Kamer, maar vandaag was er geen sprake van een overleg', zegt wethouder Lagerweij van de gemeente Voorst. Wat hem zorgen baart is dat er geen harde garanties komen dat de situatie na de herindeling van het luchtruim in 2023 verbetert .

'Als die laagvliegroutes er komen, wat gaat er dan gebeuren na de herindeling? Wij willen boter bij de vis, maar de minister wil zich daarover niet vastleggen.'

Wethouder Dennis Gudden van de gemeente Wageningen is nog steeds ontstemd. Met het besluit van de minister in februari is de vliegroute verschoven naar zijn gemeente, om Bennekom en Ede te ontzien. 'In het voortraject is deze optie nooit op tafel geweest. Daar heb ik de minister op gewezen. Leg alle opties naast elkaar op tafel, dan kunnen wij het ook uitleggen.'

Wordt vliegveld Lelystad jouw Berlijn Brandenburg Leon Meijer wethouder Ede

Hij staat schouder aan schouder met zijn collega-wethouder Leon Meijer uit Ede. 'Ik wil nog steeds Wageningen en Renkum binnen kunnen komen zonder rotte eieren naar me toe te krijgen.' Met telkens de route een beetje verleggen wordt het probleem niet opgelost, vindt hij. 'Onze oplossing is dat de route hoger moet en helemaal niet over de Veluwe heen.'

De wethouder vergelijkt Lelystad Airport met het Duitse vliegveld Berlijn Brandenburg, dat al jaren kampt met tegenslagen. 'Ik heb haar gevraagd: wordt Lelystad niet jouw Berlijn Brandenburg? Stop nu, begin de herindeling van het luchtruim en start een vliegveld als je het helemaal kunt gebruiken.'

Effecten recreatie meewegen

De minister bezocht vandaag Apeldoorn en Zwolle om haar besluit toe te lichten. Daarbij gaf de minister aan dat na twee jaar de ervaringen van de laagvliegroutes van vliegveld Lelystad worden geëvalueerd.

Bekijk de beelden van het bezoek (tekst gaat verder onder video)

Er is veel bezwaar tegen de laagvliegroutes, vanwege de angst voor geluidsoverlast. Ondernemers zijn bang dat toeristen wegblijven. Brancheorganisatie Recron was onlangs kritisch op het feit dat in de milieueffectrapportage de effecten op de recreatiesector niet werden meegewogen.

'We blijven in gesprek om in aanloop naar de herindeling van het luchtruim verbeteringen aan te brengen. We gaan in het tweede jaar dat Lelystad open is, bij zevenduizend vluchten, een evaluatie doen en daarbij worden ook de effecten meegenomen voor recreatie en toerisme.' Laat de minister na afloop weten.

Eind februari nam minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het besluit om de uitbreiding van Lelystad Airport met een jaar uit te stellen naar 2020. Tegelijkertijd besloot ze ook dat er laagvliegroutes over onder meer de Veluwe komen. Tegen die routes is het afgelopen jaar veel verzet ontstaan. Met name toen actievoerders fouten ontdekten in de milieueffectrapportage (m.e.r.) Om dit moment wordt door de Commissie Mer gekeken naar een nieuwe, gerepareerde versie van dat rapport. Daarna zal de politiek in Den Haag verder praten over het plan.

