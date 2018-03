Acties voor behoud openluchtzwembad in Keppel

Ook houdt de Koninklijke Militaire Kapel een speciaal benefietconcert in de naastgelegen Hessenhal.

'Als we niks doen dan gaat het Hessenbad misschien wel open, maar dan weten we niet hoe lang het openblijft,' zegt Mart de Kruijf, één van de actievoerders. 'Het is zeven jaar geleden geprivatiseerd door de gemeente. Er is toen geld meegegeven, maar het zwembad draait niet vanzelf. Dat kost geld en dat is nu op en nu moet je wat doen.'

Een beetje mede-eigenaar

Daarom is er in Keppel en omgeving een grote actieweek om het zwembad te redden. Vrijwilligers proberen zoveel mogelijk dorpelingen lid te maken van de nieuwe vereniging die het zwembad gaat exploiteren. Met een lidmaatschap krijg je voor 100 euro onbeperkt toegang tot het bad voor vier personen. Het is niet bedoeld als abonnement; je wordt als het ware mede-eigenaar van het bad.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder het filmpje)

Dat moet de betrokkenheid bij het zwembad vergroten, want gevreesd wordt dat als het zwembad verdwijnt het gedaan is met de leefbaarheid van het dorp. De dorpelingen zijn bang voor een sneeuwbaleffect: 'Als je niks doet dan zou het zwembad verdwijnen, maar daarmee komt ook het voortbestaan van de sporthal in gevaar.'

Halve ton nodig

Sinds de start van de actie is er al 16.000 euro opgehaald. In totaal is een halve ton nodig. Dagelijks wordt de stand bekendgemaakt bij de kassa van het zwembad, dat is omgedoopt tot het 'glazen huis' van de actie.