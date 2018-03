Opvallende campagne tegen 'sleepwet' in Tiel

TIEL - Langs de doorgaande wegen in Tiel zie je er om de paar honderd meter wel één hangen, een bord dat oproept om tegen de 'sleepwet' te gaan stemmen. Naast de verkiezing voor de nieuwe gemeenteraden wordt er komende woensdag ook gestemd over de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (de WIV). De anti-sleepwet borden overschaduwen zelfs de borden voor de gemeenteraadsverkiezingen.

De initiatiefnemers van de actie in Tiel hebben de omroep in een bericht laten weten dat de plaatsing van de borden een burgerinitiatief is, zonder enige subsidie of relatie met een politieke partij of organisatie. De borden worden volgens de initiatiefnemers vanaf morgenmiddag zo snel mogelijk weer weggehaald.

Het belangrijkste doel van de campagne is dat er meer aandacht komt voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, door tegenstanders ook wel de sleepwet genoemd.

'De uitbreiding van de bevoegdheden voor de inlichtingendiensten betekent een inbreuk op onze rechten zoals bescherming van de persoonlijke levenssfeer' zeggen de initiatiefnemers.

Wie de mensen achter de actie precies zijn, is niet duidelijk. De communicatie met Omroep Gelderland loopt via berichten. De groep zegt te bestaan uit echte Betuwenaren.