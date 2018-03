Deel dit artikel:











VIDEO: StraatKonijnen slaan alles aan gort in smashroom Foto: Omroep Gelderland

BERGHAREN - Lekker even je agressie kwijt door in een kamer alles kapot te maken. Dat kan in de eerste smashroom van Gelderland, die vrijdag de deuren opende. De StraatKonijnen gingen er langs en sloegen erop los! Kopjes, schoteltjes, televisies en computers moesten eraan geloven.

Bekijk de beelden (tekst gaat verder onder de video) Volgens Henry van den Heuvel, oprichter van de smashroom in Bergharen, komen er geen bijzonder agressieve mensen op zijn nieuwe attractie af. 'Die ervaring hebben we nog niet gehad. Het zijn mensen die gewoon een leuk avondje of een leuke middag willen hebben met de activiteiten die we hier aanbieden en dit is een onderdeeltje daarvan natuurlijk.' Computer en tv Waar wordt nou het meest op ingehakt? Van den Heuvel: 'Favoriet zijn toch wel de computer en de tv.' De kapotgeslagen spullen worden overigens wel opgeruimd en gerecycled. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl

StraatKonijnen is het jongerenplatform van Omroep Gelderland. Elke week posten ze via YouTube verse video's uit de grootste provincie van Nederland.