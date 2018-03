Yolande zoekt behulpzame vrachtwagenchauffeur: 'Opeens sloeg mijn motorkap open'

HETEREN - Je zou maar midden op de snelweg rijden,en je motorkap klapt uit het niets open. Het overkwam Yolande Bloem uit Bennekom. Een vrachtwagenchauffeur achter haar zag het gebeuren en stopte met zijn veiligheidslichten aan om de auto te beschermen. Maar wie was deze alerte trucker?

Yolande was afgelopen zaterdag vanwege een verhuizing met haar man onderweg met een bus vol spullen. Nietsvermoedend reed ze over de brug bij Heteren, op de A50. Uit het niets klapte de motorkap van haar auto omhoog, tegen de voorruit aan.

'De glasscherven sprongen in het rond, we schrokken enorm.' Omdat door de motorkap haar zicht beperkt werd, kon ze ook de weg niet meer zien waar ze reed. 'Omdat het een brug is, wist ik dat er geen vluchtstrook naast de weg zat. Het enige wat ik kon doen, was langzaam remmen, met mijn alarmlichten aan.'

'Minuten leken uren'

Zodra ze stilstond, belde ze 112. In een oogwenk zag haar man plotseling dat er achter hun busje een vrachtwagen stopte. Ook hij deed zijn alarmlichten aan. 'Die vrachtwagen moet er zeker acht minuten gestaan hebben. Voor ons leek het uren, maar toevalligerwijs kwam na acht minuten de ANWB langs. De bestuurder stopte meteen toen 'ie ons zag staan.'

Daarna is de vrachtwagen weggereden. 'Hij heeft vast gezien dat er hulp ter plekke was.' De ANWB zorgde ervoor dat de eerste schade ter plekke werd hersteld. Ondertussen was de zoon van Yolande gealarmeerd, en hij bracht het stel en de auto naar een nabijgelegen parkeerplaats.

Eigen foto

Zoektocht

Omdat de vrachtwagenchauffeur ervoor heeft gezorgd dat Yolande en haar man veilig op hulp konden wachten, wil ze hem of haar bedanken. Ze plaatste een bericht op haar eigen Facebookpagina. 'Helaas hebben we in de schrik en angst niet gekeken van welk bedrijf de vrachtwagen was. Misschien was het wel een buitenlandse chauffeur, we weten het niet.'

Met haar bericht hoopt ze toch de chauffeur te achterhalen. Het bericht is inmiddels al 4200 keer gedeeld.