Gabor Babos tijdelijk terug bij NEC als keeperstrainer

NIJMEGEN - Gabor Babos keert tijdelijk terug bij NEC als keeperstrainer.

De 43-jarige Hongaar neemt de taken van Wilfried Brookhuis waar, zolang hij herstellende is van de hersenbloeding, waardoor hij bijna twee weken geleden werd getroffen.

Babos stond van 2005 tot en met 2013 onder contract bij NEC en was heel populair bij de Nijmeegse supporters. Met hem in het doel haalde NEC Europees voetbal in 2008 en Babos maakte ook het Europese avontuur mee, waarin de club de poulefase wist te overleven. Hij speelde ook samen met de huidige assistent-trainer Patrick Pothuizen en teammanager Muslu Nalbantoglu. En al die jaren was Brookhuis ook zijn keeperstrainer.