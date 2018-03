Deel dit artikel:











Vrouw vrijgesproken van aanrijden agenten Foto: Pixabay

ZUTPHEN - De rechtbank in Zutphen heeft een vrouw vrijgesproken van poging tot doodslag of zware mishandeling van twee politieagenten. De vrouw zou met hoge snelheid een politieauto in Beekbergen hebben geramd, maar volgens de rechtbank is daar onvoldoende bewijs van.

Het registratiesysteem van de politieauto toonde alleen het moment van het klemrijden van de vrouw, maar geeft daarna geen uitsluitsel dat de vrouw de auto van de agenten geramd heeft. Als er daarna wel contacten waren, waren die volgens de rechtbank van een geringe aard. Daarnaast bevat het dossier geen gegevens over de schade aan de politieauto en heeft de auto van de vrouw ook amper schade. De rechtbank vindt dat er geen reële kans ontstond dat de agenten kwamen te overlijden of dat ze zwaar lichamelijk letsel zouden oplopen. Daarom spreekt de rechtbank de vrouw vrij.