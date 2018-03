Handbalster Polman niet tegen Hongarije door blessure

ARNHEM - Handbalinternational Estavana Polman mist het komende tweeluik in de EK-kwalificatie tegen Hongarije. De opbouwspeelster uit Arnhem is nog niet voldoende hersteld van een blessure aan haar linkervoet. Die liep ze eind februari op tijdens een wedstrijd bij haar Deense club Esbjerg.

Oranje eindigde vorig jaar december als derde op het WK in Duitsland en speelt donderdag zijn eerste interland na dat WK, uit tegen Hongarije. De thuiswedstrijd is zondag in Eindhoven.

Nederland en Hongarije voeren samen de groep aan, waaruit de twee beste landen zich plaatsen voor het EK in december in Frankrijk.