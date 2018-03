Deel dit artikel:











Kind met kanker heeft positieve ouders nodig Foto: Pixabay

NIJMEGEN - Jaarlijks krijgen ongeveer 600 kinderen in Nederland de diagnose kanker. Ongeveer driekwart van hen geneest momenteel. Maar 1 op de 5 van deze kinderen ervaart psychosociale problemen tijdens de behandeling, zoals angsten, depressie, of post-traumatische stress. Een onderzoekster van het Radboudumc in Nijmegen onderzocht hoe dat kan.

Medisch psycholoog Simone Sint Nicolaas van het Radboudumc wilde meer inzicht in het psychosociale functioneren van deze kinderen. Zo wilde ze weten welke kinderen er beter uitkomen en welke kinderen meer problemen laten zien. Tijdens haar onderzoek volgde ze meer dan tweehonderd kinderen vanaf het moment dat bij hen kanker werd vastgesteld. Ze onderzocht de factoren die risico geven op psychosociale problemen en die daartegen beschermen. Stress bij ouders is factor Sint Nicolaas vond dat stress bij de ouders in de opvoeding van een ziek kind de belangrijkste risicofactor is voor psychosociale problemen. Daarnaast spelen een passieve manier van met de ziekte omgaan en gevoelens van hulpeloosheid ten aanzien van de ziekte van het kind een rol. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de ouders een belangrijke rol spelen in het stimuleren van veerkracht bij het kind. Behandelingen die zich richten op het verbeteren van kennis, netwerk, vaardigheden en vertrouwen van ouders in het opvoeden van een ziek kind zijn van groot belang om de veerkracht te versterken. Sint Nicolaas: 'De meerderheid van de kinderen uit mijn onderzoek liet veel psychosociale veerkracht zien rond behandeling. Dat is goed nieuws voor kinderen die kanker krijgen en hun ouders.' Vroege screening is mogelijk Als ouders in staat zijn ook positieve kanten van de ziekte te zien en voldoende sociale steun van hun omgeving ervaren, beschermt dat de kinderen juist tegen psychosociale problemen, zegt Sint Nicolaas. Een vroegtijdige screening en ingrijpen op de gevonden risicofactoren blijkt mogelijk te zijn. Sint Nicolaas vertaalde hiervoor een bestaand screeningsinstrument uit Amerika voor gebruik in de Nederlandse praktijk. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl