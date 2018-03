Deel dit artikel:











Verdachte van steekpartij in woonwijk nog steeds vast Foto: Archief Omroep Gelderland

ARNHEM - De verdachte die aangehouden is na een grote steekpartij in Arnhem vorige maand, zit nog steeds vast. Dat zegt de politie. Begin februari raakten vier mensen gewond bij de steekpartij, die midden in een woonwijk was.

In een huis werden toen drie gewonde mensen gevonden. Later trof de politie in een woning in de buurt nog een gewonde man aan. Die pakten ze later op als verdachte. Over de oorzaak van het geweld kan de politie nog niks zeggen. Het onderzoek is nog in volle gang. Wel zijn de gewonden inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. Zie ook: Nog veel vragen na vier gewonden in Arnhemse woonwijk Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl