Geboorteaangifte niet meer op gemeentehuis, ambtenaren komen aan huis

ELST - Het zijn drukke dagen, de eerste dagen na de geboorte van een kind. Visite, kraamzorg en dan moet je ook nog naar het gemeentehuis om de pasgeboren baby aan te geven. Niet meer in de gemeente Overbetuwe, want daar komt de gemeenteambtenaar aan huis voor het papierwerk.

Maandagochtend was het eerste ambtelijke kraambezoek. 'We willen mensen verrassen met deze dienstverlening', vertelt Maike Weenink van de gemeente. 'Die eerste dagen zijn behoorlijk hectisch. We denken dat mensen hier dan heel blij mee zijn. De eerste reactie was in ieder geval heel positief. We willen dit voorlopig zo blijven doen.'

Inwoners kunnen online aangeven dat ze een kleintje hebben gekregen. Dan hebben ze de keuze om zelf naar het gemeentehuis te gaan of om iemand thuis te laten komen.