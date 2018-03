Ontbrekende kandidatenlijsten alsnog bezorgd

DOETINCHEM - In Doetinchem krijgen mensen in de wijk Dichteren alsnog een kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Een deel van de wijk kreeg de lijst niet, omdat er bij het bezorgbedrijf iets mis ging met een zieke medewerker. Nu gebeurt dat met spoed alsnog.

Eigenlijk horen de lijsten minimaal vier dagen voor de verkiezingen bezorgd te worden. Volgens De Gelderlander gaat het behalve om de wijk Dichteren ook om De Huet, het buitengebied van Wehl en het gebied De Wrange gaan.

Of er ook in die gebieden iets mis is gegaan weet de gemeente niet zeker. 'We hebben geen signalen gekregen dat mensen daar de lijst niet gehad hebben, dus ondernemen we nu geen actie. Maar helemaal zeker weten we het niet', zegt een woordvoerder van de gemeente.

Wel online

Het gaat om de lijsten met de namen van de kandidaten van alle fracties die woensdag meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Over de stempassen, die mensen nodig hebben om te mogen stemmen, zijn geen klachten bekend. De kandidatenlijst staat wel sinds 5 februari op de website.

'Of we daarmee voldoen aan de informatieplicht uit de Kieswet weten we niet zeker', aldus de gemeente.