Bewoners mogen weer terug na gaslek Renkum Foto: Persbureau Heitink

RENKUM - Op de Kuypersweg in Renkum is maandagmiddag een gasleiding geraakt. Daardoor moesten de bewoners van twintig appartementen worden geëvacueerd, ze werden overgeplaatst naar andere appartementen. Inmiddels zijn de bewoners weer terug in hun eigen appartement.

Het gaslek ontstond nadat er bij werkzaamheden een leiding werd geraakt. Inmiddels is het lek gedicht, het complex heeft geen gas. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er zover bekend geen gewonden gevallen. De weg was door het lek tijdelijk afgezet.