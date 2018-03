Deel dit artikel:











'Kandidaat-raadslid vast voor mislukte plofkraak' Foto: Archief Omroep Gelderland

ARNHEM - Een kandidaat-raadslid van een lokale partij in Utrecht wordt verdacht van betrokkenheid bij een mislukte plofkraak in Druten. Dat meldt RTV Utrecht. Het gaat om de 30-jarige Steven K. Lijsttrekker Cees Bos van Stadsbelang Utrecht bevestigt dat in het AD. De man zit in de gevangenis.

K. staat tiende op de kieslijst voor de lokale partij in Utrecht. Hij heeft al aangegeven dat hij afstand doet van zijn raadszetel indien hij woensdag gekozen wordt. De kieslijsten kunnen niet meer worden aangepast. Lijsttrekker Bos noemt de ernstige verdenking 'verschrikkelijk', maar zegt in de krant ook dat Kilian nog niet is veroordeeld. De mislukte plofkraak waarbij K. betrokken zou zijn geweest, was eind februari bij een Albert Heijn-filiaal in Druten. De gealarmeerde politie wist twee verdachten aan te houden nog voordat ze binnen een ING-automaat konden opblazen. K. werd in de omgeving aangehouden. Hij werd volgens het AD slapend aangetroffen in het busje van zijn bedrijf. K. stond volgens de krant in 2014 voor de politierechter op verdenking van mishandeling. Zie ook: Plofkraak supermarkt Druten mislukt, drie aanhoudingen Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl