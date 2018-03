In Rozendaal vinden ze het prettig werken zonder Den Haag

ROZENDAAL - Partijnamen met Lokaal, Belang of Verenigd. In Gelderland is een derde van de partijen die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen lokaal. Voor de gemeente Rozendaal is dat een vertrouwd beeld. Al jaren staat er geen landelijke partij op het stembiljet.

Anton Logemann (PAK Rozendaal) is één van de twee wethouders. Hij vindt het prettig werken zonder banden met landelijke partijen. 'We hebben geen last van landelijke effecten. Kijk naar het vermoedelijke Klaver-effect of een domper bij D66 vanwege het referendum, wij hebben daar geen last van. Dat vind ik wel fijn, bij ons gaat het echt om de lokale politiek.'

In totaal is 35,2 procent van de Gelderse partijen lokaal. Dat is meer dan in de meeste andere provincies, maar veel minder dan bijvoorbeeld Noord-Brabant en Limburg. Daar bestaat de lijst voor bijna de helft uit lokale partijen.

'Het gaat om de lokale politiek'

De oppositie wordt in Rozendaal aangevoerd door Belangengemeenschap Rozendaal, afgekort als BGR. Loes Hupkes is fractievoorzitter en ook zij ziet vooral voordelen. 'Als wij op straat worden aangesproken, in Velp vooral - want wij hebben geen voorzieningen - gaat het vooral over lokale dingen. De stoep, inbraken, straatverlichting.' Dus geen kritiek of lof over het landelijke beleid. 'Ik denk dat landelijke partijen daar wel last van hebben.'

Als er toch een landelijke partij mee zouden doen, dan zou dat logischerwijs de VVD zijn. De partij was veruit de grootste bij de landelijke verkiezingen: meer dan 40 procent. 'Er wonen ook veel VVD-leden in Rozendaal, maar de leden zijn verdeeld over de partijen. De VVD heeft er niet veel aan om zich hier te mengen, maar het iedereen staat vrij om mee te doen', stelt Hupkes.

Zo is het in andere gemeenten. (tekst gaat verder onder de kaart)

'Doe het niet'

Wethouder Logemann heeft ooit wel eens gesprekken gehad met de PvdA en GroenLinks, partijen die interesse hadden om mee te doen. 'Ik heb toen geadviseerd omdat niet te doen, want dan versplintert het helemaal maar als partijen mee willen doen, mogen ze dat natuurlijk.'

Toch hebben landelijke partijen ook lijntjes met Den Haag. Missen ze dat in Rozendaal dan niet? Logemann: 'Via de partijen hebben we dat niet, maar onze raadsleden hebben wel contacten. We zitten niet op een eiland, en als we iets nodig hebben lukt dat vrij goed.'

Komende woensdag maken de drie lokale partijen weer uit wie de grootste wordt. Dat is nu BGR, inderdaad de oppositiepartij. 'Wij hebben goed oppositie gevoerd, maar dat doen we liever niet nog vier jaar natuurlijk.' Longemann hoopt natuurlijk op winst. 'Ik zou jokken als ik zou zeggen dat het mij niks doet. Het houdt je bezig.'