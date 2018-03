Wie is zijn trouwring verloren?

NIJMEGEN - Van wie is deze trouwring? Dat bericht zette Bert van den Bos uit Nijmegen maandagochtend op Facebook.

Berts vrouw was onderweg naar de supermarkt aan de Van Het Sant-straat in Nijmegen, toen ze bij de parkeerplaats opeens iets zag blinken. Het bleek een trouwring te zijn. Aan de binnenkant is de gouden ring gegraveerd, de inscriptie luidt: MIEKE, 29-01-1987.

Bert hoopt via Facebook de eigenaar te vinden. Mocht u zelf de ring herkennen of de eigenaar zijn, neem dan contact op met de redactie.