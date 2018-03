Burgemeester boos om ranzige berichtjes naar lijsttrekker

WINTERSWIJK - Lijsttrekker Loes ten Dolle van D66 in Winterswijk wordt na een verkiezingsdebat lastiggevallen met seksueel getinte reacties, onder meer via berichtjes op haar mobiele telefoon. 'Het zijn gewoon vieze en nare berichten', aldus Ten Dolle. De site Dumpert liet een filmpje zien van het debat en dat lokte veel reacties uit.

De Winterswijkse politiek reageert met een gezamenlijke verklaring: 'De reaguursels van een op Dumpert geplaatst filmpje hebben een stroom van intimiderende en grensoverschrijdende teksten op gang gebracht richting de Winterswijkse D66 lijsttrekker Loes ten Dolle. Deze teksten bereikten haar inmiddels ook privé. Ook worden er posters beklad van (kandidaat) raadsleden en worden er respectloze opmerkingen geuit naar raadsleden. Dit tolereren wij niet in Winterswijk!.'

Burgemeester: Dit is triest en verschrikkelijk

Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk is boos. 'Ik heb de reacties gezien. Verschrikkelijk. Ik neem er afstand van. We voeren in Winterswijk een mooie campagne voor de verkiezingen en daar past dit gedrag totaal niet bij', zei Bengevoord maandagmorgen op Radio Gelderland.

Over het telefonisch benaderen van Ten Dolle zegt Bengevoord: 'Dat mensen het in hun hoofd halen iemand dan te bellen, vind ik triest en dan heb je het volgens mij niet helemaal begrepen.'

Steun van voltallige Winterswijkse politiek

Er is geen aangifte gedaan. 'Ik ben niet bedreigd, het zijn gewoon vieze en nare berichten', zegt Ten Dolle. Wel is er steun. Van de D66-fractie uit Den Haag, maar ook de voltallige Winterswijkse politiek heeft op Facebook een boodschap verspreid waarin die het gedrag veroordeelt.

'Dit tolereren wij niet'

In de post leggen de partijen uit dat ze met de burger in gesprek willen en benaderbaar willen zijn. 'Elke politicus kent ook de keerzijde. Vaak anoniem opererende personen, die het nodig vinden kwetsende, discriminerende of seksueel intimiderende teksten te schrijven', schrijven de raadsleden.

Screenshot uit de video op Dumpert - Bron: Regio Internet TV Winterswijk-Aalten

De gang van zaken rond Ten Dolle wordt expliciet benoemd. 'De reaguursels van een op Dumpert geplaatst filmpje hebben een stroom van intimiderende en grensoverschrijdende teksten op gang gebracht richting de Winterswijkse D66 lijsttrekker Loes ten Dolle.

Deze teksten bereikten haar inmiddels ook privé. Ook worden er posters beklad van (kandidaat)raadsleden en worden er respectloze opmerkingen geuit naar raadsleden. 'Dit tolereren wij niet in Winterswijk!'

De tekst is ondertekend door de lokale fracties van het CDA, VVD, GroenLinks, SP, PvdA, Winterswijks Belang, D66 en burgemeester Bengevoord.