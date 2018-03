Geen verkiezingen, wel álle stembureaus open

'Ik vind het heel onverstandig om minder stembureaus te hebben als je een lage opkomst verwacht, want dan maak je het de kiezer nog moeilijker om te gaan stemmen', zegt de burgemeester.' De vier gemeenten samen zetten 330 vrijwilligers in om de stembureaus te bemannen en om na afloop de stemmen te tellen. Deze mensen ontvangen hiervoor een vergoeding.

Kosten

In totaal denken de vier gemeenten ruim 230.000 euro kwijt te zijn aan het organiseren van het referendum. Behalve aan de vergoedingen gaat dat geld onder meer op aan het huren van locaties voor stembureaus. De gemeenten ontvangen hiervoor een vergoeding vanuit het Gemeentefonds. Die vergoeding is volgens de gemeenten over het algemeen toereikend.

Geen campagne

Campagne voor het referendum wordt er in de vier gemeenten niet of nauwelijks gevoerd. Zo worden de verkiezingsborden in de toekomstige gemeente West Betuwe vooral gebruikt voor het aankondigen van evenementen. Burgemeester Staatsen van Geldermalsen zegt in een reactie hierop het voeren van een campagne voor het referendum niet een taak van de lokale politiek te vinden. 'Ik vind eerder dat het landelijk bedroevend stil is dan dat het aan de gemeente is te wijten.'

Herindelingen

In Zevenaar gingen de inwoners vorig jaar november al naar de stembus vanwege een herindeling. Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen gaan vanaf 1 januari 2019 samen verder als de gemeente West Betuwe. Daarom worden daar de gemeenteraadsverkiezingen in november geworden.