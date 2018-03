Ziekenhuis Gelderse Vallei zet mes in overbodige regels

EDE - Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede gaat aan de slag met het verminderen van regels en administratieve handelingen. En wel die regels en administratie die zorgverleners als nutteloos, overbodig, zeer tijdrovend en/of dubbel ervaren. Doel? Meer tijd voor de patiënt en meer werkplezier.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat artsen en verpleegkundigen 40 procent van hun tijd kwijt zijn aan regels, administratie en dubbel werk. Dit gaat ten koste van hun tijd voor de patiënt, de inhoud van het werk en het werkplezier.

Daarom start Ziekenhuis Gelderse Vallei met het verminderen van regels en administratieve lasten. Het schrappen moet heel zorgvuldig gebeuren. Iedereen in het ziekenhuis die betrokken is bij dit proces wordt dan ook ingeschakeld.

'Meer tijd en werkplezier'

Verpleegkundigen, artsen en andere medewerkers hebben bij de raad van bestuur van het ziekenhuis ideeën voor te schrappen regels ingediend. Met de top zes hiervan gaat het ziekenhuis op een aantal afdelingen nu actief aan de slag.

Wat wil het ziekenhuis bereiken met het schrappen van regels? 'Zorgverleners zien de, vaak door andere organisaties opgelegde, administratie als een gebrek aan vertrouwen in hun professionaliteit en deskundigheid. Door het schrappen van regels willen we terug naar vertrouwen in het vakmanschap van onze zorgverleners. Resultaat is meer kostbare tijd voor onze patiënt en daardoor meer werkplezier', aldus Mirjam van ’t Veld, voorzitter van de raad van bestuur van het Edese ziekenhuis.



Ziekenhuis Gelderse Vallei is niet de enige die de bureaucratie te lijf gaat. Met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaan verschillende beroepsgroepen, samen met verzekeraars, beroepsverenigingen en toezichthouders, vaststellen welke regels kunnen worden geschrapt en wat hiervoor nodig is.

Het ziekenhuis in Ede heeft hierin wel een voortrekkersrol. Zo stelde het ziekenhuis voor zijn darmlevercentrum al eerder tien succesfactoren vast die in plaats moeten komen van 229 landelijk te registreren factoren. Ziekenhuis Gelderse Vallei werkt nauw samen met het landelijk actiecomité Ontregel de Zorg.