Wie krijgt uw stem? Onze verkiezingsbus stond op 52 plaatsen; lees hier wat de politiek zegt

ARNHEM - Weet u al op wie u gaat stemmen woensdag 21 maart? Omroep Gelderland was samen met 33 lokale omroepen op 52 plaatsen in Gelderland. In de bus is gesproken met politici van allerlei partijen, met ondernemers, 'gewone' burgers en jongeren. Komt er wel of geen windmolen; hoe zit het met die gevaarlijk kruising; hoeveel woningen komen er bij en krijgt oma nu wel of geen zorg? Legio onderwerpen zijn de afgelopen weken aan de orde gekomen. Lees hieronder wat er in uw gemeente is besproken.