Nog even en dan is het zover: de verkiezingsbus staat in Malden

Ook de rondrit van de rode Omroep Gelderland-verkiezingsbus zit er bijna op. Maandagmiddag en -avond staat de bus in Malden, gemeente Heumen. Daar verzorgt de lokale omroep GL8 de uitzending.

Heumen bestaat uit vier kernen, waarvan Malden de grootste is. Verder zijn er de kern Heumen, naamgever van de gemeente, Overasselt en Nederasselt. Die laatste twee werden in 1980 aan de gemeente Heumen toegevoegd.

Rene Lichtenberg is omwonende van de rijksweg. Hij is druk bezig met een rondweg, maar wie doet wat? De provincie of de gemeente? De overlast is namelijk groot, misschien wel de grootste van heel Gelderland.

Hij wil eigenlijk een burgerlijke ongehoorzaamheid actie veroorzaken, een container op de weg of iets dergelijks, maar uiteindelijk hoopt hij op de politiek.

Rob De Graaf komt binnen in de bus. Hij wil iets doen aan woningbouw

De Partij van de Arbeid wil wel windmolens en geen woningen in het Lierdal. Dat zijn statements, die we de afgelopen weken niet hebben gehoord, maar toch.

Het CDA wil iets doen aan de woningbouw en dan ook aan de randen van het Lierdal. Dat is een breekpunt, dat is vandaag duidelijk geworden. De betonfabriek zit wel in de weg, uitkopen kost veel geld en dat gaat ten koste van sociale woningbouw.

En nee, het CDA heeft geen breekpunten.

En toen kwam Michiel Scheffer, gedeputeerde van Gelderland. Ondanks zijn duurzame bedoelingen vond ie het te koud om te komen fietsen. En dus kwam de provinciale weg weer aan de orde.

Hij wil veel doen om met gemeenten samen te werken om het lastige verhaal aan te pakken, maar Scheffer (D66) bepleit alsnog de fiets. En als het goed gaat met Nijmegen, gaat het goed met Heumen, was de conclusie.

Een kindergemeenteraad? In Heumen? Zeker, ze willen een pleziertuin en cross bos. Maar daar gaan de basisschoolscholieren iets aan doen. De Regenboogschool en andere scholen! Daar gaan we meer van horen.

Maar ze zijn niet de enige, er zijn meer basisscholen met goede plannen!

Ook bij andere partijen blijkt zowel woningbouw als het verkeer een probleem te zijn. Mensen willen graag groen wonen, maar dat moet wel kunnen. En daar komt weer de provincie om de hoek, mag het wel?

En dan is het de beurt aan GroenLinks, Ineke Gijsenbergh. Zij wil de groenste van allemaal zijn, maar ook op het gebied van zorg en werk. Kortom, een flinke agenda. Zij wil bij aanbestedingen zoveel mogelijk werk naar bedrijven in Heumen. En bovendien moet Heumen veel sneller energie-neutraal worden. Ze wil minimaal 2, hopelijk 3 zetels halen.

De Rijksweg blijft toch een ding, Studenten hebben het bestudeerd en vragen zich af hoe dit aan te pakken. Het is niet zo simpel, hoewel ze er zelf fietsen. En scooters? Die vervuilen ook best wel.