Fietser biedt excuses aan na aanrijding

VELP - De 20-jarige fietser die gewond raakte bij een verkeersongeluk op de Arnhemsestraatweg in Velp, gaat zijn excuses aan de wegwerkers aanbieden. Dat bevestigt een woordvoerster van de gemeente Rheden. De Velpenaar gaat deze week met de wegwerkers over de aanrijding praten.

De weg is afgezet met hekken en borden, omdat de riolering wordt vervangen. De Velpenaar fietste langs de afzetting en werd aangereden door een graafmachine. Hij raakte daarbij gewond en werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de woordvoerster van de gemeente was de bestuurder van de graafmachine erg geschrokken.

Ondanks dat fietsers en bromfietsers maar honderd meter hoeven om te rijden, kiezen veel mensen ervoor om over het voetpad te fietsen of door de bussluis te rijden.

Foto: Studio Rheden

Eerder werden er al extra borden geplaatst, maar dat hielp weinig. Sindsdien controleren buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van de gemeente Rheden regelmatig op de Arnhemsestraatweg. Fietsers die afzetting negeren kunnen rekenen op een acceptgiro van 55 euro en bromfietsers krijgen zelfs een prent van 95 euro.