CDA Apeldoorn wil snelheid op A 1 omlaag hebben

APELDOORN - Het CDA in Apeldoorn wil dat de maximum snelheid op de A1 bij Ugchelen en de wijk De Maten omlaag gaat. Ook moeten er geluidsschermen komen om geluidshinder en luchtverontreiniging te verminderen. De lijsttrekker van het Apeldoornse CDA, Nathan Stukker, heeft tijdens een lijsttrekkersdebat bepleit.

Diverse wijkbewoners, dorps- en wijkraden en werkgroepen hebben het CDA Apeldoorn met hun zorgen benaderd. Een paar jaar geleden is de maximum toegestane snelheid verhoogd van 120 km naar 130 km, waardoor er meer problemen zijn ontstaan. Een geluidswal is slechts gedeeltelijk aanwezig ter hoogte van het woongebied.

De hoge snelheid op de A1 zorgen voor geluidshinder en luchtverontreiniging in de woongebieden in de nabijheid van de A1. Het CDA Apeldoorn maakt zich daar zorgen over, en wil de Rijksoverheid vragen hier maatregelen op te nemen.



Het CDA Apeldoorn vindt dat dat de bewoners van Ugchelen geen substantiële toename van geluidshinder en luchtverontreiniging horen te hebben, omdat de minister de snelheid op dat traject verhoogd heeft.