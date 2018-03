Arnhemse SP-lijsttrekker 'blij' met kritiek op bestuurscultuur; 'dan kun je weer verbeteringen aanbrengen'

ARNHEM - Dat zei Gerrie Elfrink voor de microfoon van KRO-NCRV-radioprogramma Reporter Radio, dat zondagavond werd uitgezonden. Reporter Radio deed in Arnhem verslag van de toer van de rode Omroep Gelderland-verkiezingsbus en de samenwerking met 33 Gelderse lokale omroepen.

De bus stond vrijdag 9 maart bij Musis Sacrum in Arnhem en daar stapte verslaggever Wil van der Schans van Reporter Radio van de KRO-NCRV in. Hij deed verslag van het project en proefde en passant de sfeer in het Arnhemse stadsbestuur. De afgelopen bestuursperiode verscheen een rapport van hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen, waarin de bestuurscultuur van Arnhem werd gehekeld.

Met name het optreden van de wethouder van de SP en D66, Elfrink en Martijn Leisink, kreeg veel kritiek. Maar tegen Reporter Radio somde Elfrink juist zijn verdiensten voor de stad op. Hij is niet geschrokken van het rapport. 'Ik ben blij met alle aandacht. Ik ben blijer met kritiek, want daar zit soms iets goeds in waardoor je weer verbetering kunt aanbrengen', aldus de SP-lijsttrekker.

Luister hier de uitzending terug: