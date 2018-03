'Horecavrouw wil kroegen Korenmarkt open en sleept gemeente Arnhem voor de rechter'

ARNHEM - De Arnhemse horeca-exploitante van wie vier panden op de Korenmarkt op last van burgemeester Marcouch werden gesloten, eist vandaag in een kort geding tegen de gemeente Arnhem dat haar zaken weer open mogen. Dat meldt de Gelderlander.

Madame Touché, Eetcafé Touché, Den Koopman en Le Barron gingen eerder deze maand op last van de burgemeester op slot.

Volgens de gemeente gebruikte een 65-jarige Arnhemmer drugsgeld om de horecazaken te financieren. Hij is aangehouden.

De gemeente Arnhem liet destijds weten dat de vier zaken dicht blijven zolang het onderzoek naar de Arnhemmer duurt. Tot die tijd blijven de vergunningen ingetrokken.

Eerder zei eigenaresse van de vier zaken Jacqueline Terberg tegen Omroep Gelderland dat er niets aan de hand was. 'Het klopt dat ik 55.000 euro heb geleend van een vriend van mij die eerder veroordeeld is voor drugshandel. Maar ik ken hem al sinds mijn zestiende en dit geld komt niet uit de drugshandel. Dat heb ik laten controleren. Alles is bij de notaris vastgelegd. Dit geld is honderd procent zuiver.'

