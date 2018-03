Deel dit artikel:











Opletten door werken aan de weg in Velp en Rozendaal

VELP - Het verkeer in Velp en Rozendaal moet sinds deze maandagochtend goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn diverse doorgaande wegen afgesloten. De Arnhemsestraatweg en de kruising met de Nordlaan en Daalhuizerweg in Velp zitten al een tijdje dicht en daar komt nu ook de Schelmseweg in Rozendaal bij.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

De Schelmseweg is afgesloten ter hoogte van de Hertog van Gelrestraat. De provincie wil de weg veiliger maken voor de leerlingen die straks naar de nieuwe dorpsschool aan de Bremlaan moeten lopen of fietsen. Schelmseweg in Rozendaal. Foto: Studio Rheden Na de zomer moet de nieuwe dorpsschool klaar zijn en veel leerlingen moeten straks de drukke provinciale weg N785 (Schelmseweg) oversteken. Daarom gaat de provincie bij de Hertog Van Gelrestraat de oversteek aanpassen. Daarnaast is nog steeds de Arnhemsestraatweg in Velp afgesloten. Hier wordt de riolering vervangen en bovendien wordt er nieuw asfalt gelegd. Ook de kruising met de Daalhuizerweg en Nordlaan zit dicht, omdat daar de verkeerslichten worden vervangen voor een rotonde. Aanleg van een rotonde in Velp. Foto: Studio Rheden De afgesloten wegen liggen dicht bij elkaar en worden veel gebruikt. De Schelmseweg is in de spits een populaire weg voor automobilisten die de files op het Velperbroekcircuit willen mijden. Het verkeer wordt omgeleid met borden.