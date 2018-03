'Overval op Chinees blijkt doorgedraaide man die nu voor zijn leven vecht'

DIEREN - Een overval op een Chinees restaurant in Dieren blijkt een daad te zijn geweest van een verwarde man uit Nijmegen die zichzelf van het leven wilde beroven. Dat meldt zijn schoonvader aan Omroep Gelderland.

De man zou zondagavond vlak voor sluitingstijd het restaurant Mijn Vriend aan de Doesburgsedijk hebben willen overvallen, maar volgens zijn schoonvader wist de man van 25 niet wat hij deed. 'Hij had een psychose of was gedrogeerd, denk ik', zegt de inwoner van Nijmegen.

De vriend van zijn dochter, ook een Nijmegenaar, was in Dieren bij een vriend. 'En daar ging het mis. Hij ging daar de woning uit, de straat op en dacht dat hij door zijn kameraad achterna werd gezeten. Omdat hij licht zag branden en mensen zag bij de Chinees wilde hij daar naar binnen.'

Mes uit keuken

Personeel wilde niet opendoen, waarna de man een ruit vernielde en naar binnen ging. Volgens de schoonvader heeft zijn schoonzoon vervolgens in de keuken een mes gepakt en wilde hij zichzelf van het leven beroven. De eigenaar van het restaurant wist dit te verhinderen. Die raakte daarbij lichtgewond.

De politie nam de man daarna mee, maar op het bureau draaide hij weer door. De schoonvader: 'Hij wilde het pistool van een agent afpakken en hij heeft zo hard met zijn hoofd tegen een muur gebeukt dat hij een bloeding in zijn hoofd heeft opgelopen. Hij ligt nu in het ziekenhuis en vecht voor zijn leven.'

De Nijmegenaar heeft in het ziekenhuis nog even contact gehad met zijn schoonzoon. 'Hij kan zich veel niet herinneren.'

