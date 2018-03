Gewapende overval op Chinees restaurant in Dieren

DIEREN - Chinees Restaurant 'Mijn Vriend' aan de Doesburgsedijk in Dieren is zondagavond overvallen. Bij de overval raakte een medewerker licht gewond.

De overval vond een half uur voor sluitingstijd plaats. Het is niet bekend of er dat moment gasten in de zaak zaten. De medewerker is gecontroleerd door het ambulancepersoneel.

De overvaller drong de zaak rond 21.00 uur binnen en bedreigde het personeel met een mes. Het is niet bekend of de dader iets buit heeft gemaakt.

Kort na de overval werd in de buurt van het restaurant een persoon aangehouden. De politie wil nog niet zeggen of de persoon verdacht wordt van de overval.