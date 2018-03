282(!) mensen vechten voor plek in raad Druten

ARNHEM - Nergens is de animo om in de gemeenteraad te komen zo groot als in Druten. In de gemeente staan woensdag bij de verkiezingen, maar liefst 282 namen op het stembiljet. Dat is meer dan in sommige grote steden. Waarom het vak van raadslid zo populair is, lees je hier.

Ellen Thomassen is lijsttrekker en fractievoorzitter van Dorpslijst Deest. Zij is niet verbaasd dat zij moeiteloos 36 kandidaten op haar kieslijst kreeg: 'Mensen zijn bewust in het dorp komen wonen, zoeken het verenigingsleven op en zijn betrokken bij activiteiten bij het dorp. Ze hebben er nog wat voor over zetten zich in en zijn ook bereid een politieke partij te steunen omdat die zich inzet voor een beter Deest.'

Druten, tussen Tiel en Nijmegen, heeft net geen 15.000 kiezers en de gemeenteraad telt zeventien raadsleden. Voor elke zetel zijn er 16,6 gegadigden, het hoogste aantal van heel Nederland. Ter vergelijking: Arnhem, acht keer zo groot als Druten, heeft minder aspirant-raadsleden. Opvallend aan Druten is dat er in de gemeenteraad alleen maar lokale partijen zitten; vaak dorpslijsten die verbonden zijn aan één van de dorpskernen in Druten.

Veel jongeren

John Reijers lijsttrekker en fractievoorzitter van de Dorpslijst Afferden heeft eenzelfde verhaal. Hij heeft de maximaal toegestane 50 kandidaten op zijn kieslijst : 'De eensgezindheid hier in Afferden is groot, mensen zijn heel erg betrokken bij het dorp. We hadden nog veel meer mensen op de lijst kunnen krijgen, ook veel jongeren. We hebben momenteel 10 kandidaten op de kieslijst staan die jonger zijn dan 30 jaar en dat is echt van 18 tot 30 jaar. Naast die jongeren hebben we ook 16 vrouwen op de kieslijst staan. Vijftig kandidaten om op te stemmen is geen onzin. Als die jongeren zien dat er op ze gestemd wordt, maakt dat ze nog actiever.'

Bewust kandidaten uitgekozen

Gerard Worm is fractievoorzitter en lijsttrekker van Kernachtig Druten. Ook zij hebben het wettelijk maximum van 50 kandidaten op de lijst staan. Worm heeft zijn kandidaten bewust uitgekozen. 'Je moet heel bewust zoeken naar mensen die je gemeenschap vertegenwoordigen, waardoor je ook kunt sparren met je eigen lijst. En als bepaalde thema's zich voordoen, heb je ook de expertise daarover in huis.'

Op de vraag waarom er zoveel mensen op zijn lijst als er maar 17 zetels te verdelen zijn, antwoordt hij: 'Waarom niet? Je verbindt je aan de partij; het laat zien dat je erbij hoort. We hadden er ook zo 100 bij elkaar kunnen krijgen.'

