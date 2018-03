Winterswijkse lijsttrekker gestalkt met seksueel getinte berichten na viral filmpje

WINTERSWIJK - Toen lijsttrekker Paul Hijink van de partij Kansrijk Winterswijk na een slecht verlopen verkiezingsdebat zijn stoel een flinke trap gaf, waren de meeste ogen op hem gericht. Maar op Dumpert viel een aantal kijkers ook het voorkomen van D66-lijsttrekker Loes ten Dolle op. Sindsdien wordt ze bedolven onder de seksueel getinte berichten. De lokale politiek springt voor haar op de bres.

Onder het veelbekeken filmpje op Dumpert wordt door sommige mensen ook gereageerd op Loes ten Dolle. 'Ik zou Loes doen', schrijft Brabantfapper. Sommige reacties gaan verder en zijn explicieter.

Sommige mensen gingen verder en plaatsten de link naar de D66-pagina waar haar 06-nummer op stond vermeld. Sindsdien wordt Ten Dolle bestookt met 'ranzige berichtjes', zoals ze het zelf omschrijft. Haar telefoonnummer is van het internet gehaald.

Zie ook: Lijsttrekker trapt hard tegen stoel na black-out

Steun van voltallige Winterswijkse politiek

Er is geen aangifte gedaan. 'Ik ben niet bedreigd, het zijn gewoon vieze en nare berichten', zegt Ten Dolle. Wel is er steun. Van de D66-fractie uit Den Haag, maar ook de voltallige Winterswijkse politiek heeft op Facebook een boodschap verspreid waarin ze het gedrag veroordelen.

'Dit tolereren wij niet'

In de post leggen de partijen uit dat ze met de burger in gesprek willen en benaderbaar willen zijn. 'Elke politicus kent ook de keerzijde. Vaak anoniem opererende personen, die het nodig vinden kwetsende, discriminerende of seksueel intimiderende teksten te schrijven', schrijven de raadsleden. De gang van zaken rond Ten Dolle wordt expliciet benoemd. 'De reaguursels van een op Dumpert geplaatst filmpje hebben een stroom van intimiderende en grensoverschrijdende teksten op gang gebracht richting de Winterswijkse D66 lijsttrekker Loes ten Dolle. Deze teksten bereikten haar inmiddels ook privé. Ook worden er posters beklad van (kandidaat) raadsleden en worden er respectloze opmerkingen geuit naar raadsleden. Dit tolereren wij niet in Winterswijk!'

De tekst is ondertekend door de lokale fracties van het CDA, VVD, GroenLinks, SP, Pvda, Winterswijks, D66 en burgemeester Bengevoord.

Zie ook: Schoppende lijsttrekker: politiek is een vak en ik heb het onderschat