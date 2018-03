Ouderen in Ede kunnen hun geheugen trainen met een XXL tablet

EDE - De bewoners van verzorgingshuis St. Barbara in Ede hebben een nieuw high-tech speeltje. Met een tablet zo groot als een tafel kunnen ze hun geheugen trainen.

Ze noemen het een 'belevenistafel' en kunnen er spelletjes op doen. De bewoners zijn er erg enthousiast over, schrijft Omroep Ede. 'Het belangrijkste kenmerk van de belevenistafel is toch wel dat mensen gezellig samen aan tafel zitten om een spelletje te spelen of een puzzel op te lossen. De interactieve spellen sluiten mooi aan bij de belevingswereld van ouderen. En het helpt om apathie en passiviteit van ouderen met dementie te doorbreken, het is een mooie manier om contact te maken met elkaar', aldus Karin Terbonssen, coördinator Welzijn van St. Barbara.

De tafel kon worden aangeschaft met een bijdrage van het Nationaal Ouderenfonds en een donatie van de Stichting vrienden van St. Barbara. Ook zamelde het woonzorgcentrum zelf geld in voor de tafel door verschillende activiteiten te organiseren.