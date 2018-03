Aanhouding voor aanranding in kroeg Zutphen

ZUTPHEN - De politie heeft een verdachte aangehouden nadat hij een meisje had aangerand.

De politie hield de verdachte zondagochtend rond 04.00 uur aan. De zaak is overgedragen aan de zedenpolitie.

Een uur eerder hield de politie een beschonken man aan na een ruzie in een café. Toen de mannen elkaar op straat te lijf wilden gaan greep de politie in. Een van de vechtersbazen wilde niet meewerken en werd meegenomen naar het politiebureau. Hij is naar huis gestuurd met een boete voor openbare dronkenschap op zak.