Kerkdienst midden tussen de koeien

LOENEN - Sommige kerkgangers hebben wel eens moeite de ogen open te houden bij kerkdiensten, bijvoorbeeld omdat het saai is of wel erg lang duurt. Niks van dat alles in Loenen, daar hielden protestanten en katholieken samen een dienst op een opmerkelijke locatie.

De oecumenische kerkdienst wordt gehouden in een potstal, tussen de koeien. 'Er wordt heel vaak gezegd dat een kerk saai is. Nou, dat is helemaal miet het geval. We willen gewoon mee gaan in deze tijd en we vinden het gewoon leuk om het eens keer ergens anders te doen', vertelt Bernadette Paping van de Protestantse Kerk Loenen. Omdat de tijden veranderen: 'Het is niet meer zoals vroeger. De kerk is een levendig iets en het is niet zoals zoveel mensen denken, stil zitten. Nee, we zitten tussen de mensen.' En tussen de koeien dus. En dat trekt enthousiaste kerkgangers.

'iets afwijkends trekt meer'

'Ik ben nog van de traditionele kerk elk weekend, maar het is gewoon heel bijzonder dat dit vandaag hier kan gebeuren', zegt de katholieke Gerda Havekes. 'Dat geeft een goed gevoel.' Lucas Greep, protestant: 'Iets afwijkends, dat trekt toch altijd meer dan het reguliere in de bank zitten. Dit is gewoon iets extra's.'

Maar de kerkdienst tussen de koeien is niet alleen vanwege de leukigheid. 'Het is ook biddag, dat is het begin van de oogsttijd. Dus wat is dan toepasselijker dan het hier tussen de koeien te doen,' zegt Paping. 'Dat heb ik niet zo dat symbolische', zegt een lachende Greep. 'Ik vind het gewoon mooi, dat afwijkende. Zeker nu het zo koud is en iedereen met mutsen en dassen en dekens toch hier naar toe komt om de dienst bij te wonen.'

De kerkdienst is een samenwerking tussen Natuurmonumenten en de 2 plaatselijke kerken; de Protestanse gemeente Loenen en de Heilige Antonius-Abtkerk.