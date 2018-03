Nog even kou lijden: tot donderdag nachtvorst

In de nacht van zondag of maandag daalt het kwik in Gelderland tot -5. In de Achterhoek kan het zelfs nog een graadje kouder worden. Wie maandagochtend vroeg op de fiets naar school of het werk gaat, moet rekening houden met een snijdende wind.

Het weerpraatje van Jordi Bloem (tekst gaat verder onder de video):

Gevoelstemperatuur van -12

'De gevoelstemperatuur kan daardoor uitkomen op -12 graden', waarschuwt Jordi Bloem. In de middag loopt de temperatuur op naar een graad of 5. Hoewel er dus veel wind staat, wordt het volgens de weerman wel een zonovergoten dag.

Dinsdag passeert een zone met bewolking, waardoor wat winterse neerslag kan vallen en het dus weer glad kan worden. Hoewel het 's nachts nog flink vriest, is het overdag een graad of 8. Donderdag is het gedaan met de kou.