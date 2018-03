Deel dit artikel:











Opnieuw beroving in Nijmegen: vrouw raakt lichtgewond Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Een vrouw die in de nacht van zaterdag op zondag in Nijmegen met een vriendin naar huis liep, is beroofd van haar tas. Het is de zoveelste overval in de Waalstad in korte tijd.

Het incident gebeurde iets na 2.30 uur. Het tweetal liep op de Ganzenheuvel toen een man de tas van een van hen afpakte. De vrouw viel, waardoor zij lichtgewond raakte. De slachtoffers zijn een 60-jarige vrouw uit Amersfoort en een 66-jarige vrouw uit Nijmegen. Bij een café in de buurt waarschuwden ze de politie. Die is op zoek naar getuigen. Wie afgelopen nacht een man heeft gezien die te maken zou kunnen hebben met deze beroving of wanneer u iets anders opvallends gezien heeft, dan kunt u bellen met de politie via 0900-8844 of meld anoniem via 0800-7000. Zie ook: Overvallen in Nijmegen Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl