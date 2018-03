Pastoor Eusebius Arnhem stopt en vertrekt naar België

ARNHEM - Pastoor Gerben Zweers van de Sint Eusebiusparochie legt zijn werkzaamheden neer. Hij verlaat de kerk niet: Zweers zal intreden in de orde van de Augustijnen.

Sinds 2015 is de pastoor actief bij de Sint Eusebiusparochie (de parochie voor Arnhem, Velp, Dieren, Rheden en De Steeg). Daarvoor was hij elf jaar pastoor in Culemborg en Houten, en vijf jaar pastor in het Gelderse Hengelo.

Zweers is regelmatig te gast bij ons zondagochtendprogramma Zin in Zondag

Begrip en respect

Pastoor Zweers is ook actief als organisator van tienerkampen en jongerenreizen voor het aartsbisdom Utrecht. Het bestuur van de parochie zegt begrip en respect te hebben voor de persoonlijke beslissing van de pastoor.

Zijn inzet voor de parochie in de afgelopen drie jaar heeft zich gekenmerkt door bevlogenheid, betrokkenheid en het verbinden van mensen, aldus het bestuur.

Aderlating

Het vertrek betekent een grote aderlating voor de parochie, die een jaar geleden nog zes pastoors had en na het vertrek van pastoor Zweers nog maar twee. Daarom is het parochiebestuur in overleg met het bisdom over hoe de vacature ingevuld kan worden.

Pastoor Zweers neemt afscheid op 10 juni 2018 in de Sint Martinuskerk in Arnhem. Daarna vertrekt hij naar het klooster van zijn orde in Leuven (België), waar hij zich opnieuw met jongerenwerk zal bezighouden.