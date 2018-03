Deel dit artikel:











Gewonde mountainbiker met moeite uit het bos getild Foto: Pim Velthuizen

APELDOORN - Een mountainbiker is zondagmiddag in het bos bij Apeldoorn gewond geraakt. Omdat de man in een slecht toegankelijk gebied reed, was het een hele klus om hem uit het bos te krijgen.

Volgens een fotograaf ter plaatse brak de mountainbiker zijn enkel bij een val, nadat hij was afgestapt omdat een omgevallen boom de weg blokkeerde. Hij was niet alleen. De groep die bij hem was, wist de hulpdiensten in te schakelen. De ambulance kon niet bij de plek van het ongeval komen. Samen met brandweermensen wisten de hulpverleners het slachtoffer uiteindelijk naar een nabij geparkeerde ambulance te sjouwen.