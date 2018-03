Veel schoorsteenbranden in regio Elburg

ELBURG - Er zijn de laatste tijd opmerkelijk veel schoorsteenbranden. Dat zegt de brandweer in de gemeente Elburg.'Voorkomen is beter dan genezen', melden de hulpverleners erbij.

Via Twitter zegt Arjan Bruijnes, die werkzaam is bij de brandweer in die gemeente, dat in de eerste weken van 2018 de brandweer Elburg twaalf keer ingezet werd bij een schoorsteenbrand.

Vijf keer was dat in Elburg zelf, zeven keer werd met de hoogwerker naar Oldebroek, Heerde, Epe en Nunspeet gereden. Ook op de rest van de Veluwe is het raak. Gisteren en vandaag waren er zeker drie schoorsteenbranden, in Harskamp, Otterlo en Barneveld

Op de website van de Veiligheidsregio Noord en Oost-Gelderland staan tips van risicoadviseurs om brand te voorkomen.

Zie ook: