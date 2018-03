Gewapende mannen overvallen bedrijf in Nijmegen

NIJMEGEN - Twee jongemannen hebben zaterdagavond een gewapende overval gepleegd op een bedrijf aan de Professor Molkenboerstraat in Nijmegen. Dat meldt de politie.

De overvallers sloegen even voor 23.00 uur toe. Een man die alleen in de zaak was, moest onder bedreiging van vuurwapens geld afgeven.

De daders hebben een donkere huidskleur. De een is rond de 1.80 meter lang en de ander ongeveer 1.65 meter. Beiden droegen donkere kleding.

Tips zijn welkom bij de politie via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).