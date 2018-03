Deel dit artikel:











Hoe gevaarlijk zijn grote grazers in onze natuurgebieden? Foto: Omroep Gelderland

RHEDEN - Tussen 2006 en 2016 werden in Nederland vijftien mensen aangevallen door zogenoemde 'grote grazers'. Zeker twee gevallen vonden plaats in Gelderland in die periode. Eind vorig jaar werd nog een vrouw op de horens genomen door een Schotse Hooglander. Zij liep daarbij ernstige verwondingen op.

Het laatste incident is niet meegenomen in het overzicht. Onder grote grazers worden runderen, paarden en wisenten verstaan. Het onderzoek naar aanvallen door deze dieren werd uitgevoerd in opdracht van ARK Natuurontwikkeling in Nijmegen. Gespietst ARK maakte een lijst van aanvallen waarbij de slachtoffers naar het ziekenhuis moesten vanwege hun confrontatie met het dier. In december 2017 werd een 66-jarige vrouw gespietst door een Schotse Hooglander toen zij op de Posbank bij Rheden liep. Ruim twee jaar eerder werd een Velpse op de horens genomen door een hooglander, eveneens op de Posbank. Negen jaar daarvoor kreeg een vrouw uit Zwolle het ook al aan de stok met een hooglander. Dat gebeurde op de Wezepse Heide. 'Enkele keer gaat het fout' Grote grazers lopen vrij rond in sommige Nederlandse natuurgebieden. Veel van deze gebieden zijn toegankelijk voor publiek. 'Er vinden jaarlijks ontelbare ontmoetingen plaats tussen publiek en grote grazers en een enkele keer gaat dat niet goed', zegt ARK. Uit het onderzoek blijkt dat bezoekers over het algemeen de aanwezigheid van grote grazers gewend zijn. Dit geldt andersom ook: grote grazers zijn meestal gewend aan de activiteiten van de bezoekers. Te dichtbij Uit analyse van de ongevallen met grote grazers blijkt dat bij circa driekwart van de ongevallen de geadviseerde afstand tussen de bezoeker en de grazers niet is aangehouden. 'Het is belangrijk dat bezoekers van opengestelde natuurgebieden waar grote grazers leven zich realiseren dat richtlijnen, die onder andere op entreeborden worden aangegeven, aangehouden dienen te worden', benadrukt ARK. Het nieuwe rapport Grote grazers, aanvaardbare risico’s (2017) is hier te lezen Zie ook: Vrouw aangevallen door Schotse Hooglander

