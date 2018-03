Deel dit artikel:











Auto belandt op de kop in weiland Foto: Bart Meesters

TUIL - Op de Sint Antoniestraat in Tuil (gemeente Neerijnen) is zaterdagavond laat een auto van de weg geraakt en op de kop in een weiland terechtgekomen.

Het ongeval gebeurde rond 23.30 uur. De auto die vanuit de richting van het centrum van Tuil kwam, raakte in het buitengebied van de weg en sloeg vervolgens over de kop. Onder invloed Vermoedelijk zaten er twee personen in de auto. De mannen, die van buitenlandse afkomst waren, moesten allebei een blaastest ondergaan. Een van hen bleek onder invloed. Of deze persoon de bestuurder was, is niet duidelijk. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend zijn de mannen niet noemenswaardig gewond geraakt. Beiden konden zelf uit de auto komen.