Vergoeding voor werk op stembureau verschilt sterk

NIJMEGEN - Wie op 21 maart in een stembureau werkt, krijgt daarvoor een financiële vergoeding. In onze provincie vangt een lid van het stembureau in Nijmegen 175 euro, blijkt uit een analyse door de Kiesraad. Landelijk is dat een gemiddeld bedrag.

Een stemmenteller vangt in Nijmegen 50 euro. In Nijkerk krijgt een lid 150 euro, en een teller eveneens 50 euro.

De hoogte van het presentiegeld van stembureauleden is niet wettelijk geregeld, meldt de Kiesraad. Elk gemeentebestuur bepaalt zelf of er een beloning wordt toegekend en de hoogte daarvan.

Aantrekkelijk

De vergoedingen zijn in principe belastbaar inkomen. Sommige gemeenten verstrekken het presentiegeld als vrijwilligersvergoeding. Dat is voor leden van stembureaus fiscaal aantrekkelijker. Maar dan moet het uurloon wel onder de 4,50 euro blijven.



Voorzitters van stembureaus worden het best betaald. In Zaanstad bedraagt de vergoeding 272 euro, in Utrecht krijgt een voorzitter 210 euro, in Almere 200 en in Breda 175.

Ploegendienst

Sommige gemeenten werken met ochtend- en middagdiensten, die verschillend worden beloond. In Rotterdam krijgt een voorzitter in de ochtendshift 200 euro en in de middag en avond 30 euro meer. Een stembureaulid ontvangt in de Maasstad respectievelijk 80 en 95 euro.

Den Haag keert in de ochtend 125 en in de middagdienst 150 euro uit. Voorzitters krijgen daar 165 en 190 euro.



In Boxtel, Groningen, Weert krijgen stembureauleden 150 euro voor de hele dag. Utrecht betaalt 180 euro, Leiden hanteert net als Nijmegen een

tarief van 175 euro, Zaanstad 232, Amsterdam 250, Breda 140 en Boxtel 125 euro.

Het minst

De stemmentellers, die tot laat in de weer zijn, krijgen het minst betaald. In Amsterdam, Breda, Rotterdam, Schiedam wordt hetzelfde bedrag aangehouden als in Nijmegen en Nijkerk: 50 euro.

Terneuzen, Weert, Leudal, Druten en Utrecht zitten op 40 euro.

Leiden, Tholen en Culemborg betalen tellers 30 euro en Dongen en Brunssum 25 euro. Zaanstad springt eruit met 58 euro.