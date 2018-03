Spanjaard bonkt bij bejaarde vrouw op de ramen

APELDOORN - In Epe moet een bejaarde vrouw zich zondagochtend zijn rot geschrokken. Op haar balkon stond een onbekende man die op de ramen sloeg omdat hij naar binnen wilde.

Toen de man merkte dat hij niet naar binnen mocht, sloeg hij volgens de politie op de vlucht. Op basis van het opgegeven signalement kon de verdachte later in het centrum van Epe worden aangehouden.

Vermoedelijk gaat het om een Spanjaard. De man is overgebracht naar het cellencomplex in Apeldoorn. Waarom hij bij de woning aan de Brinklaan naar binnen wilde, is niet bekend.