Taxi vliegt al rijdend in brand Foto: Omroep Gelderland

ACHTERVELD - In het dorp Achterveld in de gemeente Barneveld is in de nacht van zaterdag op zondag een taxi in brand gevlogen.

De bestuurder reed rond 2.30 uur in de richting van Barneveld toen hij merkte dat zijn auto in brand stond. De man parkeerde de taxi langs de Achterveldseweg en bracht zichzelf in veiligheid. Toen de brandweer arriveerde, stond de achterkant van de wagen volledig in brand. Er was dan ook geen redden meer aan. Het is niet bekend waardoor de brand is ontstaan. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl