Drugs in woning: 2 aanhoudingen Foto: Politie Epe

EPE - In een woning in Epe heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag een partij harddrugs in beslag genomen. Twee personen zijn aangehouden.

Agenten gingen rond 1.40 uur naar het adres aan de Laar-Enk omdat er een melding was binnengekomen van geluidsoverlast. Tijdens het gesprek in de woning stuitte de politie op de verdovende middelen. Hierop werden de twee verdachten aangehouden. Tegen hen zal proces-verbaal worden opgemaakt. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl