Arnhem wijst 61 wederopbouwpanden aan als gemeentelijk monument

ARNHEM - De HEMA aan de Rijnstraat, flats aan de Rodenburgstraat en bouwwerken aan het Gele Rijdersplein moeten worden bewaard voor de komende generaties. Dat vindt de gemeente Arnhem. In totaal komen 61 gebouwen uit de wederopbouwperiode (1940-1965) op de gemeentelijke monumentenlijst.

'Het is bijzonder dat er zo’n grote aanwijzing plaatsvindt van gebouwen uit één periode', stelt de gemeente. Wederopbouwarchitectuur is volgens de gemeente verrassend veelzijdig, maar door de veelal onbeschermde status dreigen deze waardevolle panden voor de stad verloren te gaan.

Het gaat niet alleen om individuele gebouwen. 'Soms geeft een hele straat als 'ensemble' een duidelijk beeld van hoe er tijdens de wederopbouw over architectuur werd gedacht. Dat is vooral te zien bij de Markt, het Gele Rijdersplein, de Looierstraat en de Bakkerstraat.'

Ondergewaardeerd

Wederopbouwarchitectuur wordt ondergewaardeerd, stelt cultuurwethouder Gerrie Elfrink. 'Dat is onterecht. De inzet van die generatie wordt wel veel geroemd, ook nu nog. Er zitten echt veel parels tussen, veel zijn nog bijna in oorspronkelijke staat. Ik vind het dan ook passend - zeker in Arnhem - dat een groot aantal panden de status van monument krijgt.'



Met de toewijzing staan er nu 900 gemeentelijke monumenten in de stad. Daarnaast zijn er ook nog 450 rijksmonumenten.