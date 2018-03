Fraser vond het een logisch moment voor een keeperswissel

ARNHEM - Vitesse-trainer Henk Fraser koos tegen Heracles voor Jeroen Houwen als doelman in plaats van Remko Pasveer, die vorige week opzichtig blunderde tegen FC Utrecht.

"Ik kan hem koste wat kost opstellen en schijt hebben aan de hele wereld. Dat ligt wel in mijn aard, moet ik eerlijk zeggen. En ik weet ook de volledige context, wat er gebeurt dagelijks. Maar ik vond dit inderdaad een moment dat ik die keuze moest maken. Pasveer is een op en top sportman. Hij gaf zelf ook aan en besefte dat het topsport is en dat het logisch was om een andere keuze te maken. Daar is hij heel professioneel mee omgegaan. De volgende stap zal zijn voor Houwen om zijn plek te verdedigen en voor Pasveer om zijn plek terug te pakken. Houwen is een koele kikker. Hij heeft het goed gedaan. Maar we weten ook waar Pasveer toe in staat is."

Tegen Heracles zat er meer in dan 0-0. "Ja, gevoelsmatig wel. Maar hebben wij de superdrive gehad om dat te pakken? We hadden wel iets meer lef en energie mogen tonen, daarin hebben we ons net even tekort gedaan. Als we een goaltje maken, scoren we ook een tweede en dat zegt iedereen dat het een logische overwinning was van Vitesse. Nu vindt iedereen het misschien een hele saaie wedstrijd en dat kan ik mij wel voorstellen."